وكتب الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" جاء فيها: "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار .. دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام".

وكانت جوبا عاصمة جنوب السودان قد شهدت، السبت، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة، أبرزهم دولة الإمارات.

ومثّل الإمارات في الاحتفال، وزير الطاقة سهيل المزروعي، الذي أكد دعم بلاده لاتفاق السلام التاريخي. وأضاف أن دولة الإمارات ستتابع مع السودان اتفاق السلام وستستمر في دعمه.

ومن شأن اتفاق السلام الذي استضافته جوبا أن يطوي دوامة من الحروب امتدت لسنوات طويلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.