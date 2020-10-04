وأفادت الوكالة أن وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية شرعت في استقبال المعتمرين، تنفيذا لتوجيهات أداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأشارت الوكالة إلى أن المعتمرين من مواطنين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة، توافدوا على مكة المكرمة منذ الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأظهرت صور عددا من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف حول الكعبة، وفقا لمبادئ التباعد الاجتماعي، ومع ارتداء الأقنعة الواقية.

ووجه وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات المختصة بالسعودية، فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد.

وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.

وكانت السعودية قد علقت أداء العمرة قبل سبعة أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وشملت الإجراءات أيضا إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.

ونظمت المملكة حجا تم تقليصه بشكل كبير في يوليو الماضي، بسبب مخاوف من أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى حدث عالمي يساعد في نشر الفيروس بسرعة.

وبدلا من استضافة أكثر من مليوني حاج في هذا الحدث السنوي، شارك ما يصل إلى نحو عشرة آلاف حاج بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن الفيروس ووضعهم في الحجر الصحي.