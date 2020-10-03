وأقيمت احتفالية كبرى أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بحي مدينة نصر شرقي القاهرة بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتوافدت الأسر المصرية حاملة أعلام مصر وسط أجواء من البهجة واستعادة روح الانتصارات.

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.

وتم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

وكانت أحزاب مصرية عدة، قد دعت جموع الشعب المصري، للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقا مع الموقف الحاسم ضد جماعات "التأسلم السياسي"، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.