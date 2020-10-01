وقالت الوكالة إن رئيس جهاز المخابرات الوطني عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، كانا في استقبال كوهين.

وتباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان "بنا".

كما أكد الطرفان على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.