وذكرت مصادر أن القاضي أحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في ظروف سيئة منذ عام 2013.

وما تزال سلطات التحقيق اللبنانية تستمع إلى إفادات الشهود في انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع قبل نحو شهرين.

وتسبب الانفجار المدمر في المرفأ في مقتل نحو 200 لبناني وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن إلحاق تدمير مناطق واسعة من بيروت، حيث قدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق "سيستغرق وقتا"، متحدثا عن أن كل الفرضيات في الانفجار قيد الدرس.