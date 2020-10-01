واشتركت في التدريب البحري، الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر"، والغواصة المصرية الحديثة من طراز "209/1400"، مع الفرقاطة الفرنسية "LATOUCHE – TREVILLE".

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

كما شمل التدريب أيضا محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتمارين على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة، لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار.

وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليها.

وتأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.