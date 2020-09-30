وقال الشيخ خليفة في برقيته إلى أمير الكويت: " نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأكد رئيس دولة الإمارات "عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الدولة على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع".

وأعرب الشيخ خليفة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن "أصدق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب الكويتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت بالمناسبة نفسها.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، وتعهد بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها"، معتبرا أن البلاد تواجه "تحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها إلا بوحدة الصف".

وقال الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح: "أقسم بالله العظیم أن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضیه".

وأضاف في خطاب بعد أدائه اليمين: "رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من رموزنا الخالدین (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)، قدم الكثیر لوطنه وشعبه وأمته، وترك إرثا غنیا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشھودة محلیا وعربیا وإسلامیا ودولیا".