واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال ابن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، لبدء مراسم تشييع الجنازة، حسبما أكدت مصادر صحفية كويتية.

وقررت السلطات تنفيذ إغلاق جزئي لبعض الطرق لنقل الجثمان، من الساعة الثانية ظهرا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قال إنه مراسم دفن الجثمان ستقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط.

وتوفي الأمير صباح، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما، حيث كان في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة، الأربعاء.