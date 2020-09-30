وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد. وأكد أمير الكويت على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.

وأصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الأمير السادس عشر للكويت. بينما تتحضر الكويت لعودة جثمان الأمير الراحل في وقت لاحق الأربعاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت".

من هو الأمير الجديد؟

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما، بعد حياة حافلة خط فيها إنجازات كبيرة في الدبلوماسية والعمل الإنساني.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن الديوان الأميري أن جثمان أمير الكويت الراحل سيصل إلى الكويت اليوم قادما من الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.