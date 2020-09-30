وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "يصل إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 13 صفر 1442هـ الموافق 30 سبتمبر 2020م، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن حضور مراسم دفن الأمير الراحل سيقتصر على الأقرباء فقط، موضحا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي، وفاة أمير البلاد، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي، عن عمر 91 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، في بيان بثه التلفزيون: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وأثارت وفاة الأمير الذي اشتهر بأنه دبلوماسي محنك وزعيم حكيم، موجة من الحزن من أنحاء العالم العربي، ومع انتشار النبأ تدفقت رسائل التعزية من القادة في جميع أنحاء المنطقة، فيما أعلن الحداد بعدد من الدول.