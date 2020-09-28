كما وجه السيسي بدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتجمعات سيناء التنموية.

وخلال استقباله رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، وجه السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشدداً على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وتناول الاجتماع، وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة، والهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود الوزارة، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، إضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة.

كما عرضت المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون الإنمائي مع مختلف الدول الأفريقية.