وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول من الصليب الأحمر، رحب غريفيث باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشات الحوثي، مشددا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.

وأوضح مندوب الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على الإفراج عن 1400 أسير، وتبادل 1080 محتجزا وأسيرا.

وحث غريفيث الطرفين على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

واعتبر أن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.

بدوره، رحب المسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا استعادة الصليب الأحمر على تيسير العملية.

ودعى مسؤول الصليب الأحمر جميع الأطراف للاستمرار في العمل للاتفاق على مراحل الضمانات الأمنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

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