وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي، المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون (شمال لبنان) في 21 أغسطس.

وكان التلاوي أطلق النار وألقى قنبلة يدوية بعدما نفذ جنود عملية دهم لمنزله في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 سبتمبر.

وقتل 3 جنود في الموقع، فيما توفي آخر متأثرا بجروحه.

وفي وقت لاحق قتل التلاوي بالرصاص، وقال الجيش في حينه إنه يرأس "خلية مسلحة".

وأعلن الجيش اللبناني في بيان الجمعة أن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان-زغرتا شمالي لبنان اعتقلت الجمعة رجلا ينتمي إلى مجموعة التلاوي، يدعى أحمد سمير الشامي.

وأضاف أن المشتبه به "متورط في جريمة قتل الجنود الأربعة".

وكانت القوى الأمنية ألقت القبض على مشتبه به آخر في جريمة كفتون في اليوم التالي من حدوثها في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين.