ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل مواجهة تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس وزراء اليونان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

بينما نقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لجمهورية اليونان المزيد من التقدم والازدهار.

كما شدد على علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.