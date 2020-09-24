وجاء لقاء شكري ولودريان على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان والذي تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين تناولا مخرجات الاجتماع، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد على أهمية تعزيز مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع قدما بجهود السلام بما يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار مقررات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران مستجدات قضايا المنطقة، كما تم التطرق أيضا إلى تطورات الوضع في لبنان، والتشديد على ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

كما أشار شكري إلى الجهود المصرية المبذولة لفتح عدد من المقاصد السياحية المصرية أمام السياحة الأجنبية، وتطلع مصر إلى عودة السياحة الفرنسية في أقرب فرصة.