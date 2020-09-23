ووقعت البحرين اتفاقات في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن وفدا حكوميا إسرائيليا كان على متن رحلة من تل أبيب إلى البحرين، الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا عبر الهاتف أمس الثلاثاء اتفاق تأسيس العلاقات الرسمية.

وخلال الاتصال أكد ولي عهد البحرين على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.