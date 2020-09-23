ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويستحضر السعوديون هذه المناسبة، تحت شعار "همة حتى القمة" على وقع رؤية حافلة بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة في العالم.

ومن المقرر أن تشهد سماء المملكة العربية السعودية أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام على شاشة التلفزيون السعودي عند الرابعة عصرا.

كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

وأطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وازدانت شوارع المدن السعودية وميادينها ومرافقها العامة والمتنزهات والساحات بالأعلام الوطنية واللوحات الوطنية واللافتات وتركيب الإضاءات الملونة للاحتفال بهذه المناسبة.

وتم تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن، ونشر اللوحات الوطنية، التي تحمل لافتات تمجد هذه المناسبة، بالإضافة لتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار من مواطنين ومقيمين خلال إجازة اليوم الوطني للسعودية.

كما احتفت مطارات المملكة بهذه المناسبة من خلال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطارات، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطارات ومرافقها.

وأطلقت الهيئات التعليمية عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وبهذه المناسبة الوطنية، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهنئة من عدد قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة ودول العالم.

عربيا، اجتاح وسما #معا_أبدا و #عيدنا_واحد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

وعبر المغردون من خلال الوسمين عن مشاعر الأخوة والحب التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، ما يجعل ما أعيادهما أعيادا مشتركة.

كما تداول مغردون عبر صفحاتهم صورا لشوارع إمارة أبوظبي تتزين بالعلمين الإماراتي والسعودي بهذه المناسبة، وكذلك صورا لأشهر معالم إمارة دبي مضاءة بألوان العلم السعودي.