واعتبرت موسي خلال مؤتمر صحفي، استقبال المشيشي لممثلين من كتلة الكرامة، استفزازا لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية، وخصوصا أنه جاء بعد ساعات من مسيرة نظمها الحزب الدستوري الحر تحت عنوان "الأحرار ضد الإرهاب".

وأشارت إلى أن الاستقبال يؤكد انعدام الإرادة السياسية لتلبية مطالب الجماهير الرامية للفتح الجدي لملف الإرهاب، ووقف نزيف تبييض مرتكبي الجرائم الإرهابية.

وكانت كتلة الدستوري الحر قد أعلنت في بيان لها إلغاء اللقاء الذي كان مخططا بين ممثلي الكتلة والمشيشي، احتجاجا على ما أسمته الكتلة استقبال رئيس الحكومة لـ"ممثلي الكتلة المبيضة للإرهابيين وذوي العلاقة بشبكات التسفير والعودة من بؤر التوتر".