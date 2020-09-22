وهددت الجماعة، التي قاطعت الانتخابات على مدى عشر سنوات وحتى 2016، من أنهم قد يعيدون النظر في نهجهم إذا تعرض مرشحوهم لضغوط من الحكومة للخروج من المنافسة- بحسب زعمهم.

وشارك حزب جبهة العمل في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ 16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح". منهيا بذلك عقدا من المقاطعة للانتخابات.

وكانت قد قررت السلطات القضائية الأردنية في 16 يونيو حلّ جماعة الإخوان التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل، وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".

وحلت محلها "جمعية الإخوان" التي نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.