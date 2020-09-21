كما تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن الزعيمين "استعرضا خلال الاتصال بعضا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف المتحدث أنه "تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتشهد العلاقات بين مصر والإمارات تنسيقا رفيعا في كافة الملفات الإقليمية والدولية، حيث ينخرط البلدان في الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والتطرف، ووقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.