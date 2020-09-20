ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بحسب بيان صدر اليوم الاحد، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع "HSI32" بالمنطقة الشرقية. وفق ما ذكرت كالة الأنباء الإمارتية.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة "HSI32"، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMN" الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.