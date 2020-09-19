وبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرقا في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها.