وتضمنت الرسالة الموجهة من رئيس الكونغو الديمقراطية تشيسكيدي، دعم بلاده لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع للتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.

ونقل كابونجو كذلك، إشادة الرئيس الكونغولي بالمواقف المصرية المساندة لبلاده في جميع المحافل الدولية والإقليمية، والمساعدات المختلفة التي تقدمها مصر، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي تم إرسالها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك".

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن التقدير لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدا أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام، من أجل شحذ الإمكانات الضخمة والموارد الغنية التي تزخر بها الكونغو وجميع الدول الأفريقية الصديقة بهدف تنميتها واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

كما أكد السيسي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو في شتى المجالات، والحرص على دعمها في المجالات التنموية والفنية المختلفة، مع العمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما.