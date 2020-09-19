وقال الجيش اللبناني، في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة: "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات، موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".

وأضاف: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها"، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في ظروف سيئة منذ سنوات.

ودُمرت مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية بالإضافة إلى المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار.

وكان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.