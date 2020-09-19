ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب.

وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم في يوليو لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد.

وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.

وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.

وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات.

كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.