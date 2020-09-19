وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضافت "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها ) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني."

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 15 سبتمبر موعدا نهائيا لتشكيل حكومة.

وتعتمد الحكومة الفرنسية على سياسيين يجري اختيارهم وفق نظام المحاصصة الطائفي لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة وتنفيذ إصلاحات تخرج البلاد من أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.