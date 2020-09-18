وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الجمعة، إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق.

وفي وقت لاحق من الجمعة، أغارت طائرات تركية مسيرة على إحدى القرى التابعة لناحية سيدكان شمال شرقي أربيل، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وقال مدير الناحية إحسان الجلبي، في تصريح له، إن الغارة تمت فجرا وألحقت أضرارا مادية جسيمة بحقول ومزارع القرويين الذين هجروا قراهم منذ بدء العمليات العسكرية التركية في تلك المناطق.

كما أغارت طائرات تركية مقاتلة، بعد منتصف الليلة الماضية، على سلاسل جبلية في متطقة برواري بالا، داخل المثلث الحدودي لكنها لم تسفر عن خسائر تذكر.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد من حزب العمال الكردستاني بشأن مقتل اثنين من الجنود الأتراك في هجوم نفذه مقاتلو الحزب في إحدى المناطق الحدودية داخل اقليم كردستان العراق، كما لم تعلن المصادر المحلية أي تفاصيل عن الهجوم المذكور.

وتشن تركيا هجمات متكررة على مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية وفي شمال العراق حيث اتخذ الحزب المنطقة معقلا.

وفي يونيو، بدأت أنقرة هجوما بريا جديدا في عملية أسمتها "مخلب النمر" وشهدت توغلا أعمق في العراق، بحسب رويترز.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية إن العمليات داخل تركيا منذ 13 يوليو تموز أسفرت عن قتل 71 من مسلحي حزب العمال الكردستاني واعتقال 38 ممن وصفتهم بأنهم متواطئين معهم.