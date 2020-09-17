ويصر الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي يعارضه مصطفى أديب، المصر على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أديب بعد زيارته القصر الرئاسي، إنه استعرض مع ميشال عون "الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا: "أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت".

وتابع: "أعوّل على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها إنفاذ ما اتفِق عليه مع الرئيس ماكرون"، لافتا إلى اتفاقه مع عون "على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية".

وتعهدت القوى السياسية، وفق ما أعلن ماكرون في ختام زيارته الأخيرة الى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة، مؤلفة من مجموعة مستقلة"، وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية، في مهلة أقصاها أسبوعين.

وتمارس فرنسا ضغوطا منذ انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس، على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة، مقابل حصولها على دعم دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

إلا أن الرئاسة الفرنسية أبدت، الأربعاء، أسفها "لعدم احترام التعهدات التي قطعوها" خلال زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة "خلال 15 يوما".

وقال قصر الإليزيه: "لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح (لأديب) بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع"، فيما تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.