وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا، في بيان: "تابعنا اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والولايات المتحدة.. لقد دعمت الهند السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا ... نحن نرحب باتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

وأضاف ان "الهند تواصل دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية، وتتمنى استئناف المفاوضات المباشرة في أقرب وقت للوصول إلى حل الدولتين".

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء الماضي، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة من الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب البحرين وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.