وذكر وزير الداخلية إدواردو كابريتا للصحفيين أن البرتغال والمغرب تدرسان مقترحا بشأن الهجرة القانونية.

وأضاف كابريتا أن البرتغال تعاني نقصا في العمالة خاصة في مجال البناء والزراعة.

وجاء الإعلان وسط مخاوف من أن المهاجرين غير الشرعيين الباحثين عن طريق إلى الاتحاد الأوروبي يستهدفون البرتغال بشكل متزايد.

ووصل الثلاثاء قارب خشبي يقل 28 مهاجرا أفريقيا إلى الساحل البرتغالي الجنوبي.

وهذا هو القارب السادس الذي يصل هذا العام، ليرتفع إجمالي عدد المهاجرين المحتجزين إلى ما يقرب من 100.

وأثار هذا الاتجاه نقاشا حول ما إذا كان المهربون يختبرون ضوابط الحدود البرتغالية وسط حملة أوروبية في البحر المتوسط وعدد كبير من القتلى على الطريق البحري بين أفريقيا وجزر الكناري الإسبانية.