وجاءت التهنئة خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية، الأربعاء.

وخلال الاتفاق أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسي آل خليفة على جهود البحرين في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أكد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وأكد ملك البحرين أن السلام "خيار استراتيجي"، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر عاهل البحرين الرئيس الأميركي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.