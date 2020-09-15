وأضاف كوهين في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل تتطلع لمشاركة إمكانياتها في مجالات عدة مع الإمارات.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "هذه الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل، تتشارك الدولتان التهديدات نفسها، لذلك ستكون هناك فوائد مشتركة لبلدينا في مجالات عدة".

وعبر كوهين عن اعتقاده بأن "هذا الاتفاق التاريخي سيؤدي إلى سلام دافئ لأمتينا. أود أن أوضح أننا نتشارك أيضا القيم نفسها".

ولفت كوهين أنه على المستوى الأمني "نحن نشكل تحالفا ضد أي تهديد خصوصا الإرهاب والتطرف".

وأكد على الفوائد المهمة التي ستجنيها إسرائيل والإمارات من هذا الاتفاق التاريخي، قائلا:" سنجلب الازدهار لمواطنينا. إسرائيل رائدة في العديد من المجالات كالأمن السبراني والزراعة والتكنولوجيا، ونحن نسعى إلى تشارك معارفنا قدراتنا مع صديق كالإمارات".