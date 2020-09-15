وأضاف زهراب منتساكانيان أن أرمينيا "تربطها علاقات جيدة مع دولة الإمارات، ولها علاقات مع إسرائيل أيضا"، معربا عن اعتقاده بأن اتفاق السلام سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وتابع: "أرمينيا تؤيد أي جهد لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".

يذكر أن البيت الأبيض يشهد، الثلاثاء، حدثا تاريخيا، بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل بين المنامة وتل أبيب، بحضور ضيوف من مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من 700 ضيف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ليشهدوا توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل من جهة ثانية.

وفي وقت سابق، قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس ترامب: "هذه الاتفاقات إنجاز ضخم للدول المعنية وأدت إلى إحساس كبير بالأمل والتفاؤل في المنطقة".

وأضاف: "بدلاً من التركيز على النزاعات الماضية، ستركز الشعوب الآن على خلق مستقبل نابض بالحياة مليء بالإمكانيات اللانهائية".