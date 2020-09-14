وأضاف الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في تصريحات صحفية، "إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية".

وأورد أن إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البحرين العليا، كما أنها حماية لكيان الدولة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وأردف المسؤول البحريني أن البلاد تتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، "تمكنا من درء معظمها.. ليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفاديه".

وأضاف وزير الداخلية البحريني أن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة ولا يمكن أن نتجاهلها "خطواتنا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس بالأمر المستغرب".

وأشار إلى أن التعاون حول هذا المشروع يعزز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن "إيران فرضت الهيمنة بأشكال عدة وشكلت خطراً مستمراً على أمننا الداخلي".

وصرح الوزير البحريني "ليس من منظورنا أن نتبنى مواقف تراهن على الصمود ثم نقوم بإجراءات معاكسة. نحن في وضع أمني واقتصادي سيكون فيه أي تأخير ذا عواقبه علينا أكثر من غيرنا".

اتفاق تاريخي للسلام

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".