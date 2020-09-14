ومن المقرر أن يتم فحص بقية النواب يوم السبت المقبل، للتأكد من إصابتهم بالفيروس التاجي من عدمه.

وكانت جلسة الثلاثاء مقررة للاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وأحدهما مقدّم من قبل النائب عبدالكريم الكندري وتشمل ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وسياسة الحكومة العامة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة 29 من الدستور ( المتعلقة بالمساواة).

أما الاستجواب الثاني، فهو مقدّم من النائب الحميدي السبيعي، ويتكون من محورين أحدهما يتعلق بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، في حين يتعلق المحور الثاني بالاستمرار بالنهج الحكومي السابق، وعدم معالجة تجاوزات الحكومة، ومساسها بحق المواطنة، وذلك طبقا لصحيفة الاستجواب المقدّمة من النائب.