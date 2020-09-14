وأضاف المصدر أن الإرهابي قُتل في الساعات التي أعقبت مداهمة المنزل أثناء محاولته الهرب.

وعرف المصدر الإرهابي المطلوب بأنه خالد التلاوي، ووصفه بأنه عضو سابق في تنظيم داعش وقائد خلية مسؤولة عن مقتل 3 أشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان إن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.

كان الجيش قد قال إن 3 عسكريين لبنانيين قُتلوا وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة، غير أن المصدر أشار إلى أن الجندي الرابع توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.