وأوضح بري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المشكلة في لبنان وداخلية، وليست مع الفرنسيين، في إشارة إلى الجهود التي يرعاها الرئيس إيمانويل ماكرون لأجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وأورد أن الحكومة حددت مبدأ الاختصاص وعدم الولاء الحزبي أو النيابي، ولذلك، جرى إبلاغ رئيس الوزراء المكلف بعدم المشاركة، على نحو تلقائي.

وأبدى بري ما اعتبره استعدادا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم "لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات".

وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من أغسطس الماضي، عقب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية، الاثنين، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقا مستشارا لميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيرا في ألمانيا منذ العام 2013.