وقال مصدر أمني لرويترز إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق الخميس الذي عاد للاشتعال في مرفأ بيروت السبت.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق قائلا إنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.

وقال جورج أبو موسى رئيس الدفاع المدني اللبناني إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لحريق صغير ودخان يتصاعد من المرفأ المدمر.

وشب حريق الخميس بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذي دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة. ودفع الحريق بعض السكان، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي الذي أعقبه حريق في المرفأ، إلى الفرار من المدينة.