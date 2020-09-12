واعتبر الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، باهر محمد، أن الاتفاق يمنح الدول العربية الفرصة للضغط أكثر على إسرائيل فيما يتعلق بقضية السلام، مشيرا إلى أن إقامة علاقات حقيقية وتبادل تجاري سينتج تأثيرات في إسرائيل تساهم في تحريك القضية الفلسطينية في ظل وجود الضامن الأميركي.

وأشار محمد، في تصريحات خاصة إلى "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه توجد الآن "فرصة جديدة"، مع بقاء الثوابت العربية التي تم التأكيد عليها إزاء القضية الفلسطينية، كما أنه هناك فرصة جديدة أمام إسرائيل لإثبات حسن النوايا في مقابل الأيدي العربية المدودة بالسلام.

وكشف أن التأكيد على مسألة السلام في العلاقات العربية الإسرائيلية عامل مهم لتغيير مفاهيم الإرهاب والتطرف التي شاعت خلال السنوات الأخيرة، مما قد نرى معه مستقبلا أجيال جديدة تتخلى عن الإرهاب باسم الدين، وتتبنى مبادئ السلام.

وشدد الباحث على أهمية مواجهة التطرف الفكري، وأن تكون خطوات السلام "من كل الأطراف".

أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية، مائير المصري، فأشار إلى أن خطوات السلام تساهم في مواجهة العقبة الأساسية وهي "عامل الثقة"، معتبرا كذلك أن تلك الخطوات تضعف من حركات التطرف في المنطقة.

ولفت مائير المصري إلى ما وصفه بوضوح الرؤية التي تبنى عليه الاتفاقات الحالية، مشيرا إلى أن ثمة تطابق بين ما يقال ويكتب باللغة العربية والإنجليزية، وهناك شفافية ورغبة حقيقية في تصفية المشكلات العالقة.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن أحزاب اليمين في إسرائيل حاليا "أقل يمينية" من الفترات السابقة، رغم أنها لا تزال الأقوى، وقارن بين خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورؤساء وزراء إسرائيليين سابقين مثل بيغين وشامير، مشيرا إلى أن نتانياهو أول رئيس لحزب الليكود يقبل بحل الدولتين، وفقا لرؤية استراتيجية معينة.

وأوضح مائير المصري أن اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية تدعم "معسكر السلام" بشكل عام في إسرائيل، على اعتبار أن هذا المعسكر له من يمثله في كل الأحزاب في إسرائيل.

وقال إنه "بكل المعايير والمقاييس هناك تقدم ملحوظ الآن، لا يمكن سوى التفاؤل به وسيكون له دور في التقارب الفلسطيني الإسرائيلي..".

كما أشار أستاذ العلوم السياسية إلى ما وصفها بمزايدات تركيا، "الشكلية والمرحلية"، باعتبار أن أنقرة تملك علاقات متميزة مع إسرائيل، تجارية واقتصادية، على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال عضو البرلمان البحريني السابق، جمال بوحسن، إن المنامة رأت أن السعي إلى تلك الخطوة حاليا سيكون من شأنها تعزيز عملية السلام في المنطقة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مسار السلام يصب كذلك في مواجهة التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإرهاب والأزمة الاقتصادية والتدخلات الخارجية من دول إقليمية مثل إيران وتركيا.

وأوضح بوحسن أن مملكة البحرين رأت في الإعلان عن اتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في أغسطس الماضي خطوة إيجابية، وقد لحقت بركب السلام، لاسيما بعدما احتضنت في العام الماضي مؤتمر عمل السلام من أجل الازدهار، الذي رعته الولايات المتحدة.

ومن جانبه، كشف المبعوث السابق إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، أن "الإنجاز التاريخي" الجديد يؤكد السير على الطريق الصحيح، وأنه سيحين الوقت لانضمام دول أخرى لمسيرة السلام بعد الإمارات والبحرين.