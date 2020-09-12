وأضاف راب أن بريطانيا تتمنى أن تخطو مزيد من الدول خطوات مماثلة من أجل التقدم بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".