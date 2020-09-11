اعتبر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن اتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف المبادرة العربية للسلام ويمثل "خطوة واقعية لمواجهة تحديات استراتيجية.
وقال الزياني إن مملكة البحرين "تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة".
وأوضح أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الجمعة، "سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم".
وأكد الزياني على "أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط".
كما أكد على "أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه؛ لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".
وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.
وقال بيان أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.
وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
وأعربت الولايات المتحدة في البيان، عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل السلام من أجل الازدهار التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019، "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".