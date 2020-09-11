وقال الزياني إن مملكة البحرين "تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة".

وأوضح أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الجمعة، "سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم".

وأكد الزياني على "أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط".

كما أكد على "أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه؛ لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".

ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام". وغردعلى حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمانومملكةيتفقان على اتفاق سلام".