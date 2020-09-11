وكان انفجار قوي قد هز مستودعا للذخائر في منطقة الطافح غير مأهولة، قرب مدينة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب بيان الجيش، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية "بترا"، فإن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى حدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون، مما أدى إلى وقوع الانفجار.

وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي.

وقالت السلطات الأردنية إن انفجار الزرقاء، الذي وقع في مستودع لذخائر الهاون القديمة، لم يؤد إلى سقوط قتلى أو إصابات.

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 درجة مئوية.

من جانب آخر، نقل التلفزيون الأردني الحكومي عن مدير سلاح الهندسة الملكي العميد عماد الخمايسة، صباح الجمعة، قوله إنه "تم مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، قد قال في وقت سابق إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

وبعيد وقوع الانفجار، أغلقت قوات الأمن منطقة الزرقاء الصناعية الواسعة التي يقطنها 1.5مليون نسمة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها، وفق "رويترز".