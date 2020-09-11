وأفاد مراسلنا بأن الحادث نجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي بمدينة الزرقاء. فيما أشارت ترجيحات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون وراء الانفجار.

بينما نقلت "رويترز" عن مصدر عسكري أردني إن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية على مشارف مدينة الزرقاء.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية أي تصريحات فورية بشأن الانفجار أو سقوط ضحايا، فيما حذر مصدر أمني من تداول معلومات قديمة أو غير صحيحة بعد الانفجار.

وأعلن الأمن العام الأردني فتح تحقيق في أسباب الانفجار.