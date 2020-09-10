وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة"، والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، مبينا "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبّق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".