وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف نتانياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".