وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، ذكرت الشركة في بيان رسمي أنها تهيب بالعملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو.

كذلك فإنه من الضروري أن تكون شهادة الخلو من كورونا باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

وأكدت الشركة على أنه إلى جانب ذلك، فإنه ينبغي اتباع التدابير الصحية الأخرى، التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.