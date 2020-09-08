وقالت المفوضية، في بيان صادر عنها، إنها تعمل عن قرب مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الصحة الأردنية وفقا للإجراءات المعمول بها لإجراء تتبع وفحص المخالطين.



وأضاف البيان: "تم عزل جيران المصابين ونقل اللاجئين إلى مرافق الحجر الصحي داخل المخيم، ونحن ننتظر المزيد من نتائج الاختبارات ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

يشار إلى أن هذه أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها في مخيمات اللاجئين في الأردن.

وأوضحت المفوضية "الجميع تأثر بهذا الوباء، ويجب معالجة الحلول من خلال التضامن والتعاون الدوليين. نحن ممتنون للحكومة الأردنية أن اللاجئين مشمولون في خطة الاستجابة الوطنية لتصدي لفيروس كورونا".

جدير بالذكر أن مخيم الأزرق يضم حوالي 36 ألف لاجئ سوري، في حين أن مخيم الزعتري الأكبر في المملكة يضم حوالي 76 ألفا، ويستضيف الأردن ما مجموعه أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، يعيش معظمهم خارج المخيمات.