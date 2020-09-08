وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين و11 وفاة، مقابل 151 إصابة و19 وفاة في اليوم الذي سبقه.

وأضاف المتحدث أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها و5541 حالة وفاة".

وفي وقت سابق، الأحد، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد تاج الدين، أنه "لا توجد سلالات جديدة من فيروس كورونا في مصر"، مشيرا إلى انخفاض حدة الوباء في البلاد، ولافتا إلى أن خريطة اللقاحات الدولية ستتضح خلال شهرين.

وأكد تاج الدين ، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن حدة الفيروس وقوته قد انخفضت في مصر، مما يعني أن البلاد أصبحت في وضع أفضل على طريق محاربة الفيروس، لكنه أكد أن "الوباء لم ينته بعد، ولا تزال هناك إصابات".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو الماضي.