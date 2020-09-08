وقال الجيش اللبناني إن "اشكالا مسلحا وقع في منطقة طريق الجديدة في بيروت مساء الاثنين، بين مجموعة من الشبان، استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، مما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين تمّ نقلهما إلى المستشفى".

وأضاف بيان الجيش: "وعلى الفور اتخذت وحدات الجيش إجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار".

وبالتزامن، تحدثت تقارير عن إطلاق نار وقذائف في بعلبك بالبقاع شرقي لبنان.

وقال سكان المنطقة إن تبادلا كثيفا لنيران الأسلحة الرشاشة والقنابل والقذائف الصاروخية سمع بشكل كبير.

وتبين أن إطلاق النار والقذائف مصدره حي الشراونة نتيجة خلفية ثأرية لأحد الأشخاص من آل جعفر.

أما في الشمال اللبناني وتحديدا في منطقة القبة في مدينة طرابلس، وقع إشكال تطور إلى إطلاق نار كثيف.

وذكر الجيش اللبناني في بيان إن "إشكالا بين مجموعة من الشبان في منطقة القبة تطور إلى إطلاق نار كثيف".

وإضاف البيان أن "وحداته تدخلت وسيرت دوريات وعمدت إلى دهم منزل مطلق النار من دون العثور عليه، وبدأت بتعقب المتورطين في الإشكال لتوقيفهم".