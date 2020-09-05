وشدد كوشنر على أن المعاهدة فتحت فرصا واسعة للتعاون في مجالات عدة، معربا عن أمله في أن تتبع دول أخرى نفس النهج.

وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها إسرائيل ودولة الإمارات، لأن جهودنا الدبلوماسية كانت غير معلنة. وقد أجرينا مباحثات ممتازة في المنطقة، ونأمل في أن يسير آخرون على هذا النهج."

وتابع كوشنر بالقول: "أظن أن بلدانا عدة تود لو أنها أيضا تستفيد من الفرص المتاحة للإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون الأمني. لقد بدأنا نلاحظ أن معاهدة السلام بدأت تكسب زخما كبيرا."